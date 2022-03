Monsterlijk programma voor AA Gent, maar voorlopig zijn de cijfers fenomenaal - doet het denken aan het titeljaar?

AA Gent had een hels programma, met acht wedstrijden in 25 dagen. Ondertussen zijn ze halfweg hun druk parcours en loopt alles op wieltjes.

Vier wedstrijden gespeeld, vier overwinningen. Een doelsaldo van 10-1, een indrukwekkende halve finale in Brugge voor de Beker van België en bijhorende kwalificatie voor de finale, bijwijlen heel goed voetbal en voorlopig ook nog niet te veel tekenen van vermoeidheid.

De tik op Tarik Tissoudali op bezoek bij Club Brugge heeft hem aan de kant gehouden, terwijl Vadis Odjidja rust kreeg door op de bank te beginnen tegen Zulte Waregem. En ook op diverse andere plaatsen wordt er nog geroteerd.

Centrale as

Begonnen allevier de wedstrijden in de basis: Davy Roef, centrale leiders Michael Ngadeu en Sven Kums en spits Laurent Depoitre. Een centrale as behouden, verder veel roteren: een schema dat tot op heden goed werkt.

De komende weken volgen nog twee Europese duels tegen PAOK Saloniki en verder duels tegen Beerschot en Anderlecht. Zeker dat laatste treffen kan van primordiaal belang zijn om alsnog play-off 1 te kunnen halen.

"Dit AA Gent is de beste ploeg in België", kirde Wim De Coninck al. En Tarik Tissoudali gelooft nog in de titel, als ze play-off 1 halen én de kloof met Union onder de 12 punten krijgen - op dit moment zijn het er nog 15.

Druk programma

Sven Kums had het vooraf aangekondigd: "We hebben een druk programma, maar iedereen is er klaar voor en ik geloof ook in de kern in de breedte". Tot op heden krijgt hij gelijk, al kan het nog heel druk worden.

Inclusief bekerfinale worden zeker nog 11 wedstrijden gespeeld, als er Europees nog wat verder gegaan wordt kan dat zelfs nog oplopen tot 16 wedstrijden. En het was al een heel druk programma. De start is alvast ingezet en ook in het kampioenenjaar stond Gent in januari niet in de top-6.