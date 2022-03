Shakhtar-icoon vluchtte voor oorlog: "Weer pakken ze mijn thuis af, dit gaat te ver"

De Kroaat Darijo Srna (36) leeft al vijftien jaar in Oekraïne. Eerst voetbalde hij bij Shakhtar Donetsk, de voorbije jaren was hij er aan de slag als sportief directeur. Ook bij hem liet de invasie een diepe indruk na. Bovendien riep het nare herinneringen op.

"Ze wilden mijn thuis afnemen in 1990, ze hebben het gedaan in 2014 en nu doen ze het opnieuw. Dit gaat te ver", vertelt Srna in The Guardian. Srna ontvluchtte Donetsk voor thuisland Kroatië. "Wat ik onderweg zag, deed me denken aan wat ik in 1990 in Kroatië meemaakte. Kinderen op straat, mensen die zoveel mogelijk meesleuren in zakken..."

"Tijdens de eerste dagen van de oorlog kreeg ik veel telefoontjes van vrienden en familie. Ze zeiden me dat ik moest weggaan uit Oekraïne. Maar dat kon niet, want we zaten vast in een hotel. In die chaos is het belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. We zaten twee dagen vast, maar het leken wel 22 dagen."

Srna stapte uiteindelijk, samen met twee vrienden, de auto in. Voor hij dat deed dat, vroeg hij zijn vriend en Aleksander Ceferin om een oplossing te vinden voor de andere buitenlanders van Shakhtar Donetsk. Dankzij het lobbywerk konden de buitenlanders Oekraïne zonder kleerscheuren verlaten. "Samen met de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond deed Ceferin een schitterende job. Het zijn niet alleen topvoorzitters, maar vooral topmensen."