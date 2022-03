Union-doelman Moris vergelijkt met zijn vorige clubs: "Zo'n kleedkamer zal ik nooit meer meemaken"

Nog vier wedstrijden en Union SG mag aan zijn grootste uitdaging beginnen: proberen de grote clubs van de titel te houden en zelf de stunt van de eeuw verwezenlijken. Aan de sfeer binnen de ploeg zal het alvast niet liggen, meent doelman Anthony Moris.

De ambiance bij de Brusselaars wordt al een heel seizoen onderstreept. "Vedetten zouden hier niet passen, vrees ik. Ik heb in eerste klasse onder andere de kleedkamers van KV Mechelen en Standard meegemaakt en zo’n kleedkamer als die van Union zal ik wellicht nooit meer meemaken", zegt Moris in S/V Magazine.

"We zijn tolerant, we durven elkaar rechtuit de dingen te zeggen. ‘Luister, je hebt een fout begaan, maar we trekken er een streep onder.’ In andere kleedkamers lukt dat niet omdat het ego van bepaalde spelers de bovenhand neemt."

"Wij, de oudere spelers, gedragen ons niet als flikken. We zijn eerder grote broers die de jonkies op de gevaren wijzen die ze zullen tegenkomen in hun carrière. Wij verwachten niet van de jonge gasten dat ze onze schoenen kuisen, zoals dat wel het geval was voor mij toen ik voor het eerst in een professionele omgeving terechtkwam.’