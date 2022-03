Hein Vanhaezebrouck kritisch: "Dat had nooit mogen gebeuren, heb dat al zo vaak aangehaald"

AA Gent had zich wel wat meer voorgesteld van de heenwedstrijd in de achtste finales van de Conference League. Het zat niet helemaal mee, besefte ook coach Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck was in zijn reactie kritisch, ook op de manier waarop het tegendoelpunt viel: "Dat doelpunt mag nooit vallen", aldus de coach van AA Gent tegen Sporza.

"Iedereen was verwittigd en dan deviëren we de bal nog in eigen doel. Die bal moet gewoon afgeblokt worden."

Details

"Ik heb het al zo vaak aangehaald, dat je daar geen owngoal mag maken. De bal gewoon vol raken is wat je moet doen. Dit mag niet gebeuren."

"Ik had vooraf gezegd dat details het verschil zouden maken in ons duel met PAOK en we zijn op dit moment aan het verliezen op details."