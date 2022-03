Einde tijdperk Venanzi: Amerikaanse overnemers gaan ook dagelijkse leiding in handen nemen

JKC Capital wordt de nieuwe eigenaar van Standard, dat staat nu zo goed als vast. De Amerikanen hebben hun bod verhoogd tot 50 miljoen euro voor 75 procent van de aandelen. Daarmee komt er ook een einde aan de regeerperiode van Bruno Venanzi op Sclessin.

De investeringsgroep gaat immers ook de touwtjes van de dagelijkse leiding in handen nemen. Bruno Venanzi - die met 25 procent van de aandelen wel minderheidsaandeelhouder blijft - verdwijnt daarmee meer uit beeld. Dat zal bij de fans met gejuich onthaald worden, want sinds hij de club overnam wonnen ze nog wel twee keer de beker, maar kwamen ze ook in een neerwaartse spiraal terecht.

Door de overname krijgt Standard zijn proflicentie voor volgend seizoen. En er zal heel wat veranderen. De Amerikanen doen immers aan doorgedreven datascouting. Ook de jeugdwerking en de vrouwenploegen zouden een serieuze update krijgen.