OFFICIEEL: OHL verwelkomt nog 19-jarige getalenteerde middenvelder en heeft ook aankoopoptie bedongen

Nog vers bloed bij OHL, dat een 19-jarige getalenteerde middenvelder eindelijk kan verwelkomen. Cedrik Gbo heeft zich bij zijn nieuwe ploeg kunnen vervoegen. De transfer van Gbo werd eind januari afgerond, maar het was tot nu wachten eer zijn visum in orde geraakte.

Ze krijgen er in Leuven in de loop van maart nog een ploegmaat bij: Cedrik Gbo, een Ivoriaan van 19 die centraal op het middenveld uit de voeten kan. Gbo is momenteel eigendom van Espérance Tunis. De Tunesische club verhuurt Gbo dus aan OHL tot het einde van het seizoen.

Integreren met oog op volgend seizoen

Wel hebben de Leuvenaars ook een aankoopoptie bedongen. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Gbo al dertien wedstrijden in het eerste elftal van Espérance. "Cedrik heeft op jonge leeftijd al veelbelovende dingen laten zien", benadrukt ook Wim De Corte, technisch directeur bij OHL."We halen hem nu al om zijn kwaliteiten van dichtbij te kunnen inschatten en hem met oog op volgend seizoen al te laten integreren in de groep."

"Ik ben heel gelukkig om hier te zijn en deel uit te maken van de Leuvense familie", zegt Gbo zelf. "Ik hoop me hier te bewijzen en me verder te ontwikkelen als voetballer. De coach en de spelersgroep hebben me met open armen ontvangen en dat deed me veel plezier. Je ziet dat deze groep goed aan elkaar hangt."