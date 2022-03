Jan Van den Bergh schetst totaal ander beeld van Tarik Tissoudali

Het incident waarbij Tarik Tissoudali op de bal ging staan in het bekerduel met Club Brugge heeft hem niet veel goeds gedaan.

Tissoudali kreeg ontzettend veel over zich heen nadat hij tegen Club Brugge uitdagend op de bal ging staan. Het voorval voedde alleen maar het beeld dat Tissoudali zich arrogant gedraagt.

Ex-Buffalo en oud-ploegmaat Jan Van den Bergh weerlegt die kritiek. “Tarik is altijd aanwezig in een kleedkamer. Hij was bij ons de onbetwiste sfeermaker”, zegt Jan Van den Bergh aan Het Nieuwsblad. “Hij is echt hilarisch, soms zelfs onbedoeld. Hij is onwijs tof met een goed gevoel voor humor.”

“Voor Tarik maakte het niet uit of je de aanvoerder of nummer 39 in de rij was. Persoonlijk vond ik hem totaal niet arrogant. Hij is trouwens ook heel sociaal bewogen. In Amsterdam steunt hij met zijn vrouw ook heel wat goede doelen en ook in Marokko is hij heel actief. Tarik is gewoon een heel sociaal persoon.”