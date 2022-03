Nederlandse zusterclub voor Lommel SK? "Concrete interesse van City Football Group"

NAC Breda is aan een wisselvallig seizoen bezig en staat op een teleurstellende negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Mogelijk staat er heel wat op til voor de club uit Breda, nu blijkt dat de City Football Group een oogje heeft laten vallen op NAC.

Voetbal International laat weten dat de City Football Group (CFG) concrete interesse heeft om NAC Breda over te nemen. Een delegatie van CFG zou eerstdaags naar Nederland afreizen om de onderhandelingen aan te vatten. In het verleden was er al een samenwerkingsverband tussen NAC en Manchester City.

De CFG is duidelijk van plan om hun bolwerk nog verder uit te breiden. Zo stond er vorige week in de Braziliaanse media te lezen dat de CFG een bod heeft uitgebracht op Atletico Mineiro, landskampioen van Brazilië.

Op dit moment heeft CFG tien clubs in zijn portefeuille: Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbay City, Lommel en Troyes.