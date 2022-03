Metamorfose op het Kiel in de maak: naast deze tien spelers kunnen ook deze vier sterkhouders gratis vertrekken

Beerschot VA is zeker van degradatie naar 1B. Het is nu al zeker dat de paarshemden er volgend seizoen helemaal anders zullen uitzien. Maar liefst veertien spelers zullen het Kiel verlaten.

“We hebben al contact met enkele jongens die het profiel hebben om in 1B te voetballen”, liet Francis Vrancken enkele dagen geleden nog optekenen. De voorzitter van Beerschot VA weet waarover hij spreekt. Het team zal in het tussenseizoen een metamorfose ondergaan.

Bij de Mannekens beschikken tien spelers over een aflopend contract dat niet wordt verlengd. Antoine Lejoly, Wouter Biebauw, Ryan Sanusi, Marius Noubissi en David Mukuna mogen andere oorden opzoeken, terwijl Mauricio Lemos, Thibault De Smet, Femi Seriki, Dante Rigo en Felipe Avenatti terugkeren naar hun moederclub na een verhuur.

Vier sterkhouders kunnen gratis weg

Maar dat is niet alles. Daarnaast zijn er vier spelers die een degradatieclausule in hun contract hebben. Raphael Holzhauser, Musashu Suzuki, Joren Dom en Tom Pieterman kunnen gratis vertrekken bij een degradatie. En die namen zijn allesbehalve van de winsten. We verwachten deze zomer dus héél véél activiteit op het Kiel.