Leidt Cristiano Ronaldo Man U naar de zege tegen Atlético Madrid?

Dinsdagavond om 21h ontvangt Man U het Atlético Madrid van Diego Simeone in de achtste finale van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 1-1 na een wedstrijd waarin vooral Atlético Madrid de bovenhand nam. Beide teams wonnen afgelopen weekend in de competitie!

Favoriete tegenstander

Cristiano Ronaldo zal top moeten zijn als zijn poeg de kwartfinales wil bereiken. Afgelopen weekend toonde hij in ieder geval dat hij er helemaal klaar voor is. Met een hattrick tegen Tottenham vuurde hij een duidelijk waarschuwingsschot af richting Madrid.

Laat de ploeg uit de Spaanse hoofdstad dan ook net één van zijn meest favoriete tegenstanders zijn. Al zeventien wedstrijden won Cristiano Ronaldo van Los Rojiblancos en hij schoot al 25 keer raak, alleen tegen Sevilla scoorde hij vaker.

De Madrilenen weten dus maar al te goed waar het gevaar vandaan komt bij de Engelsen.

Zwakke verdedigers

In het verleden stond Atlético Madrid gekend voor hun goed verdedigend blok, maar dat is dit seizoen wel even anders. In de competitie slikte het al 36 doelpunten. De verdediging van Man U is niet veel beter, zij kregen al 40 doelpunten tegen.

Daartegenover staat wel dat beide teams zeer trefzeker zijn. The Reds Devils troffen al 48 keer raak en Atlético Madrid legde er zelfs nog vier meer in het mandje. Het zal een echte strijd zijn waar de aanval het gaat winnen van de verdediging.

Met enerzijds spelers als Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho bij Manchester United en anderzijds Luis Suárez en João Félix bij Atlético lijkt het dan ook geen verrassing dat beide teams weten te scoren.

Waar zet je best op in?

Cirstiano Ronaldo scoort (notering van 2.90)

Beide teams scoren (notering van 1.95)

Manchester United wint (notering van 2.25)