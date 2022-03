🎥 Dag op dag drie jaar geleden: Tainmont brengt KV Mechelen in extase

Drie jaar geleden veroverde Clément Tainmont voorgoed een plaatsje in de geschiedenisboeken van KV Mechelen.

In de heenwedstrijd van de promotiematchen naar 1A was Beerschot-KV Mechelen op 0-0 geëindigd. In de heenwedstrijd stond het tot minuut 88 1-1 , waardoor Beerschot virtueel gepromoveerd was. Met een droge knal bezorgde Tainmont KV Mechelen, dat enkele weken later ook nog de beker won, een collectief delirium.

Dag op dag drie jaar na de promotiefinale deelde Malinwa nog enkele kiekjes van die hoogdag. Ook Tainmont, die onder contract staat bij Moeskroen, is deze dag nog niet vergeten. "16/03... memories", deelde hij op Twitter