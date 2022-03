Filip Joos ziet mogelijkheden voor Wouter Vrancken bij Genk: "Hij past bij eender welke club"

Bernd Storck tekende bij Racing Genk een contract van onbepaalde duur. Of hij ook volgend seizoen nog coach is, is maar de vraag.

Door de nederlaag tegen STVV is het opnieuw bijzonder spannend voor de Limburgers en staat de achtste plaats weer onder druk. Een contract voor onbepaalde duur biedt de nodige mogelijkheden voor de club om Storck na dit seizoen te bedanken voor bewezen diensten. Dat ook Wouter Vrancken dan nog eens laat weten dat hij wel openstaat voor een vertrek bij KV Mechelen zou beide zaken aan elkaar kunnen koppelen. “Storck gaat toch niet blijven en Vrancken overtuigt met goed voetbal, dat vind ik mooi. Bij eender welke club in België zou ik Vrancken pakken. Ik zeg niet dat hij er effectief naar toe zal gaan, maar Vrancken heeft voldoende bewezen”, zegt Filip Joos in de podcast 90 minutes.