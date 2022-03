Jérémy Doku blijft in het sukkelstraatje: nieuwe blessure

Stade Rennes verloor vorige week in de heenmatch van de 1/8ste finales van de Conference League met 2-0 van Leicester City. Jérémy Doku (19) werd bij de Fransen na 65 minuten naar de kant gehaald.

Rennes heeft donderdag in eigen huis veel werk op de plank om de scheve situatie om te buigen. Dat zullen de Fransen moeten doen zonder Jérémy Doku. Bruno Genesio, de coach van Rennes, maakte tijdens zijn perspraatje bekend dat Doku niet van de partij zal zijn tegen Leicester. "Jérémy heeft last van de kuit, opgelopen tijdens zijn invalbeurt tegen Olympique Lyon."

Een nieuwe domper voor Jérémy Doku, die pas hersteld was van een vorige blessure. Hoe ernstig de blessure van Doku is, is vooralsnog niet bekend. Het is dan ook afwachten of Roberto Martinez beroep kan doen op zijn snelle winger in de oefenwedstrijden tegen Ierland en Burkina Faso.

Doku kwam dit seizoen door een knie- en dijblessure amper zestien keer in actie voor Stade Rennes. Daarin trof hij twee keer raak en leverde hij twee assists af.