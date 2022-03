Licht in de duisternis voor Chelsea terwijl Juventus getorpedeerd wordt door "El Submarino Amarillo"

Geen Belgen tussen de lijnen in het duel tussen Lille OSC en Chelsea. Romelu Lukaku bij Chelsea en Amadou Onana bij Lille zaten op de bank. Dat betekent niet dat we geen doelpunten te zien kregen. Juventus - Villarreal niet vergeten dat een doelpuntrijke tweede helft verzorgde.

Lille begon fel aan de partij, maar Chelsea kon lang controleren. Jorginho maakte echter handspel waardoor de bal op de stip ging. Yilmaz zette zich achter de bal en zo stond de 1-0 op het bord. Op slag van rust kwam Chelsea uit het niets langszij na een mooie aanval via Jorginho en Pulisic.

Tijdens de rust mocht Kovacic binnenblijven bij Chelsea. Niet Lukaku was zijn vervanger, maar Mason Mount mocht proberen doelpunten te maken voor de bezoekers. De eerste grote kans was voor Lille. De kopbal van Xeka vloog tegen de paal.

Een kleine tien minuten later kwam Chelsea met de reactie. Azpilicueta dook op aan de tweede paal en de bal ging binnen via zijn knie.

Met nog een kwartier op de klok kwam Lukaku op het veld. De Rode Duivel mocht de plaats innemen van doelpuntenmaker Pulisic. Toch werd hij nauwelijks in het spel betrokken.

Gescoord werd er niet meer en zo is er toch wat goed nieuws bij Chelsea te bespeuren. Ze schakelen namelijk Lille uit en stoten door naar de kwartfinales van de Champions League.

Juventus - Villareal

De andere partij van vanavond was Juventus tegen Villarreal. De heenwedstrijd was geëindigd in 1-1.

In de eerste helft voetbalde Juventus heel wat kansen bij elkaar. Vlahovic botste telkens op doelman Rulli of de lat. Villarreal zette daar op aanvallend vlak maar weinig tegenover. Zo bleef het 0-0 na 45 minuten.

Juventus ging op hetzelfde elan verder de tweede helft. Het domineerde de partij, maar kreeg moeilijk kansen bijeen gevoetbald.

In de 76ste minuut ging Coquelin neer in het strafschopgebied. De scheidsrechter ging naar het scherm kijken en de bal ging op de stip. Moreno zette zich achter de bal en jaagde de voorsprong voor Villarreal tegen de touwen.

Juventus moest dan alles op alles zetten, maar het tegenovergestelde gebeurde. Villarreal kwam op een dubbele voorsprong dankzij Pau Torres die de bal aan de tweede paal binnen schoot. Juventus moest de kelk tot op de bodem ledigen. Want opnieuw kregen ze een strafschop. Voormalige Club Brugge speler Danjuma schoot de 0-3 op het bord.

Zo kwalificeert Villarreal zich ten koste van Juventus voor de kwartfinales van de Champions League.