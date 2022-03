Na de overname van Standard: 17 van de 26 profclubs in buitenlandse handen: "Waarom? Omdat hier alles mag"

Met Standard is de 10de club uit 1A in buitenlandse handen gekomen. In totaal hebben 17 van de 26 profclubs buitenlandse eigenaars. Een trend die niet te stoppen lijkt. En die nog erger kan worden.

Maar waarom komen Amerikanen en oliesjeiks hier aankloppen? “Heel simpel: omdat hier alles mag”, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe in Het Nieuwsblad. “We hebben een sociale en fiscale wetgeving die ervoor zorgt dat er bijna niets moet afgestaan worden. Er is geen beperking op niet-EU-spelers, die hier al kunnen komen spelen voor een redelijk laag minimumloon van 80.000 euro. Dat is in andere landen allemaal veel strenger geregeld.”

Maar veel succes heeft dat nog niet gehad. Al is het vele eigenaars daar ook niet om te doen. “Je ziet dat de meeste teams met buitenlandse eigenaars - met uitzondering van Union - helemaal onderin staan. Nochtans zouden zij zich met kapitaalsverhogingen kunnen opwerken tot de top van België dankzij hun rijke eigenaars, maar daar gaat het hen helemaal niet om. Waar het vooral om draait, is dat je in ons land met zijn gunstige ­UEFA-ranking algauw spelers voor drie à vier miljoen kunt doorverkopen. Zo ­creëer je meerwaarde.”