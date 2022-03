Europees ticket voor Union bij zege tegen KV Oostende: "Niet te vroeg juichen"

De competitie geraakt in zijn eindfase en dan wordt het stilaan ook tijd om al aan de prijzen te denken.

Eén van de dingen die voor het grijpen ligt is een Europees ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat is voorzien voor de leider van de competitie.

Als Union dit weekend wint van KV Oostende is het zover. “We schrijven aan een mooi verhaal en als we daar morgen een vervolg aan kunnen breien zou dat magnifiek zijn”, zegt Felice Mazzu aan Het Nieuwsblad.

“Deze successen zijn het werk van een heel collectief: de spelers, de staf, het publiek, noem maar op. Maar nog niks is definitief vooraleer het definitief is, dus we mogen niet te vroeg juichen. We focussen ons gewoon op de wedstrijd, zoals we altijd doen.”

Of het zo gemakkelijk zal gaan als de 1-7 in de heenmatch valt te betwijfelen. Bovendien is Union in eigen huis niet zo trefzeker als buitenshuis.

“Er is veel veranderd sinds die wedstrijd. Ze hebben een nieuwe trainer, en op basis van de eerste helft tegen Club Brugge verdienden ze bijvoorbeeld niet te verliezen. Oostende zal zich de heenmatch ook nog wel herinneren en zal dus extra gemotiveerd zijn. We zullen moeten opletten, en onze tegenstander met respect behandelen.”