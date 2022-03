Ex-coach ziet het somber in voor Beerschot: "Niet simpel om ploeg op de been te brengen met kans op succes in 1B"

Stijn Vreven miste in het seizoen 2018-2019 op een haar na de promotie naar de Jupiler Pro League met Beerschot. Toen het een seizoen later wel lukte, leek het moeilijkste achter de rug.

"Ik dacht echt dat Beerschot een blijvertje was", bekent Stijn Vreven in HBVL. "Maar het is helaas terug naar af. Op vlak van transfers zijn er foute keuzes gemaakt. Eerst en vooral is het vertrek van Tissoudali niet opgevangen, waar ook Holzhauser het slachtoffer van werd. Van bijna-Gouden Schoen tot bankzitter... Verder zijn de nieuwkomers allemaal tegenvallers, er zat geen enkele toptransfer tussen", aldus Vreven.

Met het oog op volgend seizoen staat Beerschot voor enkele cruciale, want evident wordt het allerminst, waarschuwt Vreven. "Het wordt herbeginnen van nul. Sterkhouders als Holzhauser, Dom en Pietermaat kunnen gratis weg door de degradatie. Daarnaast zullen er veel vertrekkers zijn. Het wordt niet simpel om een ploeg op de been te brengen die in 1B met kans op succes start."