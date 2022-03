Jonas De Roeck ergert zich aan Lierse K én arbitrage: "Schandalig dat er geen VAR is in 1B"

Na een wedstrijd eenrichtingsverkeer ging een dominant Westerlo met 1-0 onderuit in de derby tegen Lierse Kempenzonen. Voor de Kemphanen, die op de titel afstevenen, alweer de tweede nederlaag op rij. Na afloop wond coach Jonas De Roeck zich behoorlijk op.

Doorgaans is Jonas De Roeck een baken van rust, maar na affluiten was de Antwerpenaar zichtbaar gefrustreerd. "Er was hier maar één ploeg die wilde voetballen... We gaven dat doelpunt zelf weg, maar voor het overige hadden we controle en kregen we kansen. Al was dat niet eenvoudig tegen een blok van tien", aldus De Roeck in GVA."

De Roeck voelde zich ook benadeeld voor het niet fluiten van strafschoppen op Foster en (vooral) Vetokele in de slotfase. De coach herhaalde nogmaals waar hij al langer voor oppert. "Waarom is er geen VAR?! Dit verdienden mijn spelers niet. Het is schandalig dat er geen VAR is in 1B. Wij zijn ook een profclub en werken hard. We zijn oneerlijk behandeld en dat is frustrerend. En nee, dit heeft niets met titelstress te maken!"