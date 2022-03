Jos Daerden bikkelhard voor ex-club: "Dit is het resultaat van geen beleid"

Beerschot is aan zijn laatste weken in de Jupiler Pro League bezig. De Ratten konden amper vier keer winnen tot dusver. Jos Daerden, die als speler en als coach actief was op het Kiel, buigt zich in Het Belang van Limburg over de malaise bij zijn ex-club.

"Wat nu gebeurt, is het resultaat van geen beleid. Men maakt wel eens de vergelijking met Westerlo, maar bij hen zie ik een herkenbaar beleid, waar lokale mensen belangrijke rollen invullen. De Turkse grote baas is bij elke thuismatch aanwezig en de sportief directeur, ook een Turk, is dagelijks aanwezig. Dan toon je passie voor de club en kan je met kennis van zaken leiden. Bij Beerschot zie je de Prins en Jan Van Winckel bijna nooit, dat werkt niet", aldus Daerden. Al voor de start van het seizoen besefte Daerden dat het voor Beerschot een moeilijk verhaal ging worden. "Tissoudali was al weg, waardoor ook het rendement van Holzhauser gezakt is. Daarnaast was er in het defensieve compartiment veel te weinig kwaliteit. De leiding mag zich deze degradatie aanwrijven." "Ik hoop voor de fans dat er een plan komt voor 1B, maar eenvoudig wordt het niet. Ik draag hen nog steeds een warm hart toe", besluit Jos Daerden.