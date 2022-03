Ook naast het veld is Vadis Odjidja een bezige bij: "Ik heb al pasta staan maken in de keuken van de padelclub"

Vadis Odjidja (32) is zo'n speler wiens blik op meer dan voetbal alleen gericht is. De aanvoerder van de Buffalo's investeert in Scarab Sports en begon vorig jaar met enkele vrienden padelclub MVP.

"Ik probeer ook zaken te ondernemen om een goeie toekomst te hebben" vertelt Odjidja daarover in Het Laatste Nieuws. "Ik ga écht genieten van mijn laatste jaren als voetballer, dus ondernemen is op dit moment een leuke bijzaak."

Toch is Odidja regelmatig in zijn hippe padelclub te vinden. "Om mijn gezicht te tonen, maar ook om te zien of alles goed gaat. We zijn met drie, dus we nemen alle beslissingen in overleg. We proberen er iets te creëren om hele families, jong en oud, een leuke dag aan te bieden."

"Initieel was ik de geldschieter en het gezicht van de club, maar soms moet ik me ook bezighouden met andere zaken. Zo heb ik al pasta staan maken in de keuken', aldus de middenvelder van de Buffalo's.