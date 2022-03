Waar ligt de toekomst van Tielemans? Hijzelf blijft er kalm onder: "Ik trek niet ergens heen waar mijn familie niet gelukkig zal zijn"

Youri Tielemans wordt wekelijks wel eens aan een paar clubs gelinkt voor volgend seizoen. De middenvelder is gegeerd en ambieert Champions League. Maar waar dat zal zijn, daar kan hij nog geen uitsluitsel over geven.

Tielemans sluit zelfs niet uit dat hij zijn contract bij Leicester City uitdoet, want hij heeft nog een jaar contract. "Elke dag noemen ze een andere club. Ik heb het gevoel dat de mensen denken dat ik na dit seizoen einde contract ben, terwijl ik nog een jaar heb. Ik voel mij hier goed, woon hier graag, mijn kinderen gaan hier naar school... Zowel buiten als binnen het voetbal ben ik gelukkig", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Maar intussen heeft hij wel een contractverlenging geweigerd. "Er zijn gesprekken tussen de club en mijn begeleider Bob Claes. Dat blijft zo. Het is niet zo dat ik de club aan het negeren ben. In de zomer zal ik mijn opties bekijken en pas dan zal ik de knoop doorhakken. Mijn familie is voor mij het belangrijkste. Ik trek niet ergens heen waarvan ik weet dat mijn familie er niet gelukkig zal zijn."