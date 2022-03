Youri Tielemans op zijn 24ste al routinier bij de Rode Duivels: "Een leider? Zover is het nog niet"

Youri Tielemans speelt donderdagavond met Leicester City bij Stade Rennes. Na de 2-0-overwinning uit de heenmatch liggen de kwartfinales van de Conference League voor het grijpen.

Hij is nog altijd maar 24 jaar, Youri Tielemans. Ondertussen heeft de middenvelder al 47 caps op de teller. En dus komt hij in aanmerking voor de komende twee oefenduels, waarin Roberto Martinez enkel beroep zal doen op spelers met minder dan 50 selecties. "Ik hoop dat ik erbij zal zijn", vertelt Tielemans in Het Nieuwsblad.

"Of ik een leider ben en de kapiteinsband zal dragen? Ho Ho, zover is het nog niet. Het zal een brede selectie zijn en ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er allemaal opgeroepen zal worden. Dat is handig voor de toekomst, maar ook voor het heden. Je weet nooit of je met blessures te maken zal krijgen."

Ondertussen werd er in Engeland al vlijtig gespeculeerd over de toekomst van Tielemans, die al aan zowat alle Europese topclubs gelinkt. "Ik probeer daar niet te veel aan te denken en te focussen op mijn prestaties, en dat lukt. Het is straf hoeveel er over mijn toekomst gesproken wordt. Ik voel mij hier goed, ik woon hier graag. Zowel buiten als binnen het voetbal ben ik gelukkig. Mijn familie is het belangrijkste, ik ga nergens heen waar zij niet gelukkug zijn. In de zomer leg ik alle opties naast elkaar en hak ik de knoop door", besluit Tielemans, die nog tot medio 2023 onder contract ligt bij Leicester.