Beerschot-spits heeft best oren naar 1B-verhaal: "Ga ervan uit dat ik volgend jaar hier speel"

Bij Beerschot werd veel verwacht van Lawrence Shankland, maar de Schotse spits kwam door omstandigheden niet verder dan vier doelpunten in 23 matchen. "Ik weet van mezelf dat ik een aantal doelpuntjes meer had moeten maken."

De 26-jarige Schot ligt nog tot medio 2024 onder contract op het Kiel. Bij Beerschot staat wellicht een heuse exodus op til, maar Shankland heeft weinig redenen om andere oorden op te zoeken. "Nee, de tweede klasse schrikt me niet af. Ik lig hier nog twee seizoenen onder contract en ga ervan uit dat ik ook volgend seizoen gewoon bij Beerschot speel. Ik voel me goed bij deze club en mijn vrouw en dochtertje komen vaak langs."

"Volgend jaar zullen we ongetwijfeld een van de grootste clubs zijn. Ik hoop dat we kampioen kunnen worden en meteen weer kunnen promoveren", aldus Shankland in Gazet van Antwerpen. "Verschillende jongens twijfelen door de degradatie nog over een verlengd verblijf. Ik besef dat onze spelerskern er volgend seizoen er wel eens helemaal anders kan uitzien."