Philippe Clement reageert na uitschakeling in Europa League, zondag wacht PSG

AS Monaco is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League.

Na de 0-2-nederlaag uit de heenwedstrijd van de achtste finales speelden AS Monaco en Philippe Clement 1-1 gelijk tegen het Portugese Braga.

AS Monaco kwam iets na het kwartier op achterstand en kon pas in de slotminuut de gelijkmaker tegen de netten jagen. “De motivatie was er, maar de spelers geloofden er minder in na het vroege doelpunt”, zei Clement achteraf. “We hadden de kans om meer te laten zien. Om twee goals op te halen moet je natuurlijk zelf eerst scoren. Onze tweede helft was er eentje vol ups en downs.”

“Uiteraard ben ik teleurgesteld, zeker over die twee laatste wedstrijden. Je kunt vallen, of terugslaan. Nu moeten we dingen forceren. Dat is de belangrijkste boodschap voor zondag en de rest van het seizoen.”

“Alles is mogelijk, maar we moeten reageren. Niet alleen zondag tegen PSG, maar in tien finales. Deze spelers hebben getoond dat ze het kunnen, maar nu zitten ze met ontgoocheling in hun hoofd. Ze moeten reageren, agressief zijn en het samen willen doen.”