Zondag duel tussen twee best voetballende ploegen van het moment? "Alle ploegen vooraan hebben tempo en niveau verhoogd"

AA Gent tegen Anderlecht, een sleutelmatch die mogelijk beslissend kan zijn voor de Champions' Play-offs. Vincent Kompany kijkt er zoals gewoonlijk naar uit. "Het zal een match worden die het bekijken waard is", aldus Kompany.

"De twee best voetballende ploegen van het moment tegen elkaar? We zullen zondag zien of het klopt. Alle ploegen vooraan hebben het tempo en het niveau verhoogd", aldus Kompany. "Daardoor zijn we zelfs in een goeie periode nog niet zeker van de play-off 1. Het wordt in ieder geval een duel tussen twee ploegen die met kwaliteitsspelers op het veld zullen staan."

Een gelijkspel is voor Anderlecht eigenlijk al genoeg, net als in alle vorige confrontaties sinds Vincent Kompany terug in België is. "(lacht) Het rekenen laat ik aan anderen over. Het voordeel van coach of speler zijn, is dat je nog alles kan beïnvloeden. Wij komen gewoon met dezelfde ingesteldheid aan de aftrap. We veranderen niet van intentie, of het nu uit of thuis is."

Gent is gebouwd voor onmiddellijk succes

Van een tactische strijd met Hein Vanhaezebrouck wil hij ook niet horen. "Het zijn toch nog altijd de spelers die het verschil maken. Ik heb gisteren naar Gent-PAOK gekeken en daar werd dat nog eens bewezen. Ze waren absoluut sterker, maar twee momenten beslissen die match. Gent is ook veruit de oudste ploeg en is gebouwd voor nu succes te hebben met ervaren jongens."

Eén van die jongens is Vadis Odjidja, de jeugdvriend van Kompany. "Ik hoor hem nog altijd hoor. Ik ken hem al van mijn tiende, toen hij hier nog liep te dollen met zijn maten. Ik volg hem al lang en het is iemand die ik het beste wens. Hij is een heel sterke voetballer. En hij is iemand die zondag afstand kan nemen van alles rond die match en gewoon zijn match zal spelen."