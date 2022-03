De bevestiging: absolute draaischijf niet fit voor Clasico, Eden Hazard wel in Real-selectie

Zondag staat in Spanje de Clasico tussen Real Madrid en Barcelona op de kalender. Het is misschien wel dé kans voor Barcelona om te tonen dat ze terug op niveau zijn.

Barcelona is de ploeg in vorm in Spanje. De Catalanen zijn onder leiding van Xavi al 11 wedstrijden ongeslagen in de Primera Division. Maar, de voorbije 6 Clasico's kon Barcelona niet winnen van eeuwige rivaal Real Madrid.

Ook zonder Ronaldo lukte het Real Madrid keer op keer om Barcelona te verslaan en daar mocht het vooral Karim Benzema voor bedanken. Maar de Franse spits is niet tijdig fitgeraakt voor de clash tegen Barcelona. Mogelijk zal hij gespaard worden voor de kwartfinales van de Champions League. Tegen PSG was Benzema van goudwaarde door een hattrick te scoren.

Wie wel in de selectie zit van Rea is Eden Hazard. Mogelijk krijgt hij van Ancelotti toch enkele speelminuten bij afwezigheid van Benzema, al is het bij Ancelotti altijd wat koffiedik kijken.

Als Barcelona erin slaagt om te winnen in Bernabeau, naderen ze tot op 12 punten met één wedstrijd minder. Om de titel te winnen lijkt de motor dus te laat zijn aan geslagen. De symbolische waarde van een overwinning zou dan weer wel torenhoog zijn.