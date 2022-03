Mooi: KVO-fans zakken na de match af en spreken Union-spelers moed in voor de play-offs: "Union champion!"

De Oostendse fans amuseerden zich in het Joseph Mariënstadion. Voor velen was het de eerste keer dat ze in het Dudenpark een match bijwoonden en 't was een belevenis die ze voor herhaling vatbaar vonden.

Misschien 130 Oostendse fans waren meegereisd en ze hadden een enorm vak voor hen. Daarin ook de nodige beweegruimte en ze konden tot vlak achter het doel plaatsnemen. Letterlijk op een paar meter van de doelman. Na de match konden ze dan ook tot in de hoek komen waar een aantal spelers van Union met vrienden en familie aan het keuvelen waren. Daar hieven ze prompt 'Union champion' aan. Ook Siebe Van der Heyden, twee jaar geleden nog speler van Oostende werd bezongen. De spelers van Union konden het wel smaken, net als de fans van de thuisploeg. De Oostendse fans kregen daarvoor ook applaus.