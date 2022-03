Xavi laat zich ook uit over Messi na uitspraken Dani Alves: "Zolang ik hier trainer ben, mag hij elke dag langskomen"

Barcelona-trainer Xavi werd zaterdag geconfronteerd met de uitspraken van Dani Alves. De Braziliaan wil Lionel Messi proberen terughalen naar Barça.

Xavi kreeg de vraag of hij de deuren zou openzetten voor de Argentijnse topscorer aller tijden. “Dat heeft hij absoluut verdiend. Zolang ik hier trainer ben, mag hij van mij zelfs elke dag langskomen of met mij komen praten", klinkt het.

Maar Xavi wou ook geen polemiek starten. “Wat Messi ons heeft gegeven, is van onschatbare waarde”, benadrukte Xavi. “Hij is de beste speler uit de geschiedenis en verdient een groot eerbetoon van de club. Maar hij heeft een contract met Paris Saint-Germain. Ik geloof dat hij voor twee jaar heeft getekend. Dus hier kan ik mij verder niet over uitlaten.”