Barcelona vernedert Real Madrid in eigen huis

Het werd een zware avond voor Thibaut Courtois. De doelman kreeg er maar liefst vier om de oren en dan nog tegen de grote rivaal, Barcelona.

Barça drong in de eerste helft aan en kwam na een half uur ook op voorsprong. Ousmane Dembélé gaf de voorzet en Pierre-Emerick Aubameyang tikte binnen. De spits is in bloedvorm bij Barcelona en maakte zijn achtste treffer in net zo veel duels. De bezoekers hielden de vorm daarna vast en sloegen voor rust nog een keer toe. Ronald Araújo kopte raak uit een hoekschop van Dembélé.

Na een misser van Ferran Torres na twintig seconden in de tweede helft scoorde Barça alsnog na een fabuleuze aanval. Frenkie de Jong bediende Aubameyang, die met een hakje de bal teruglegde op Torres. De aanvaller schoot vervolgens snoeihard raak in de rechterbovenhoek: 0-3. De vierde treffer van Barcelona volgde kort daarna toen Torres Aubemeyang bediende. De spits scoorde met een stiftje over de doelman heen. De goal leek afgekeurd te worden omdat de vlag omhoog was voor buitenspel, maar de VAR oordeelde dat daar geen sprake van was.

Gescoord werd er niet meer en zo won Barcelona met overduidelijke 0-4 cijfers op het veld van de grote rivaal, Real Madrid.