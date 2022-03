Zorgen om contractverlenging Lewandowski? "Het is niet zo makkelijk als jullie denken"

Robert Lewandowski blijft gewoon een doelpuntenmachine. De Poolse spits zit alweer aan 31 doelpunten. Maar zijn contract bij Bayern München loopt wel af in 2023 en tot nu toe is er geen zicht op een contractverlenging. Bij de Duitse topclub maken ze zich alvast niet al te veel zorgen.

Trainer Julian Nagelsmann houdt in ieder geval nog geen rekening met een vertrek van de 33-jarige scherpschutter. "Het is niet alsof niemand met Robert praat. Hij is een uitstekende speler en natuurlijk willen we hem behouden. Maar het is niet zo makkelijk als jullie denken. Zoiets kost tijd. Uiteindelijk gaat het ook om de timing. Het is misschien ook verstandig om niet overal op te reageren", zei hij dit weekend.

Ook Thomas Müller en Manuel Neuer zijn in 2023 einde contract. "Uiteindelijk willen we allemaal dat deze spelers hier blijven. Die gesprekken gaan komen. Zij zijn relaxed over hun financiële situatie: hun contract loopt niet volgende week af en het is niet zo dat ze 1.500 euro verdienen. Ze maken een goede indruk op mij."

Oliver Kahn, directeur bij Bayern, maakt zich geen grote zorgen. "Hij heeft een doorlopend contract. We hebben altijd gezegd dat we met hem in gesprek gaan en dat het een prioriteit is voor ons. Robert heeft geen enkele reden om Bayern te verlaten. Hij heeft hier alles gewonnen en alle mogelijkheden om nog meer te winnen", zei hij bij ZDF.