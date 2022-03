Opmerkelijk: Spaenhoven per direct weg bij Lokeren-Temse, dat licentie in gedrang zag komen

Half november nam Urbain Spaenhoven het roer over bij Lokeren-Temse. Na amper twaalf wedstrijden en in volle titelstrijd werd de 64-jarige Antwerpenaar aan de kant geschoven bij de fusieploeg. Al stonden de Oost-Vlamingen voor een voldongen feit.

Zaterdagnacht, na de felbevochten zege (2-1) tegen Westhoek, communiceerde Lokeren-Temse dat in onderling overleg beslist werd de samenwerking met Spaenhoven te beëindigen. Er zat geen haar in de boter tussen coach en bestuur en ook de resultaten zijn goed.

Urbain Spaenhoven, gepokt en gemazeld in het nationale voetbal, beschikt op dit moment niet over het UEFA A-diploma. Waardoor de toekenning van de licentie voor Eerste Nationale in het gedrang zou kunnen komen.

Op de webstek van Lokeren-Temse kwamen het bestuur en Spaenhoven zelf met een korte reactie.

Hans Van Duysen: “Dit is een voor beide partijen ontzettend pijnlijke situatie. Wij kunnen evenwel geen enkel risico lopen inzake het toekennen van de licentie voor eerste nationale afdeling. De beslissing werd in onderling overleg genomen en in het belang van de toekomst van de club.”

Urbain Spaenhoven licht de situatie zelf toe: “ Ik ben op dit ogenblik bezig met het verkrijgen van een UEFA A diploma via de EVC procedure. Die EVC procedure is een door Europa geïnstalleerde en door Voetbal Vlaanderen erkende procedure die op basis van Verworven Competenties een diploma aflevert dat gelijk gesteld wordt aan het UEFA A diploma. Ik zal mij de komende uren bezinnen over de eventueel te nemen stappen ten overstaan van de bevoegde instanties om aan te tonen dat de opstart van de EVC procedure wel degelijk voldoende is om vandaag gekwalificeerd te zijn als trainer voor eerste nationale. Dat is ook zo bij de opstart van een opleiding voor UEFA A.”

Met nog zes speeldagen te gaan staat Lokeren-Temse in Tweede Nationale A op de tweede plaats, met een achterstand van vijf punten op Petegem. De koploper vroeg evenwel geen licentie aan voor Eerste Nationale en komt dan ook niet in aanmerking voor promotie.