De Premier League wenkt voor mogelijke debutant Rode Duivels en ook WK in Qatar is geen utopie

Niet iedereen heeft altijd geloofd dat Wout Faes op dit moment zou staan waar hij nu staat. Kapitein bij een Ligue 1-ploeg, Rode Duivel én op de radar van verschillende Engelse clubs. Deze zomer is de kans groot dat hij naar de Premier League verhuist.

De prestaties van Faes in Frankrijk zijn niet onder de radar gebleven. Bij Reims weten ze ook dat ze hun verdediger deze zomer waarschijnlijk kwijt zijn en zijn ze al op zoek naar een vervanger. Oostende kocht hem in 2018 voor 300.000 euro van Anderlecht. Intussen staat zijn marktwaarde op 8 miljoen en daar zal Reims zelfs niet mee tevreden zijn als er een Premier League-club komt aankloppen.

Werker

Faes is zo'n jongen die er alles aan doet. Vertrouwen in zijn capaciteiten heeft hij altijd gehad. Al sinds zijn prille jeugd is hij een leider op het veld. Ook niet te beroerd om zijn ploegmaats eens de bak vol te schelden als het niet loopt. Een voortrekker. Zo iemand heb je er graag bij als trainer. Ook Roberto Martinez heeft dat al opgemerkt. Faes is geen jongen die erbij loopt om de hoop te vullen.

De 23-jarige verdediger heeft een heel team onder de arm genomen om hem bij te staan. Waaronder Glenn Looven, tweevoudig Nederlands international, en nu zijn vaste begeleider. Samen nemen ze zijn prestaties onder de loep en kijken waar er nog verbetering mogelijk is. Zoals zijn kaarenaantal. Vorig seizoen: 11 gele kaarten en twee rode. Dit seizoen: twee gele kaarten.

Concurrentie met Boyata?

Hij zit goed bij Reims, zegt hij, maar het is geen eindstation. “Er zijn clubs die me volgen, ja. Natuurlijk wil ik hogerop, maar het hangt ook af van het sportieve project", zei hij gisteren. Een basisplaats bij de Rode Duivels zet hem straks nog meer in de kijker. En waarom zou hij Qatar niet kunnen halen? De 31-jarige Boyata, stand-in voor Alderweireld, speelt geen al te best seizoen en is geen onbetwiste basisspeler bij Hertha. Faes heeft één match dit seizoen gemist door corona, maar speelde voor de rest alles...