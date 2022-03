Nederlander heeft eerste gesprek met Manchester United gevoerd om hoofdtrainer te worden

Erik ten Hag heeft maandag een eerste gesprek gevoerd met Manchester United, zo melden de Daily Mail en transfermarktexpert Fabrizio Romano.

De huidige trainer van Ajax geldt als een van de totaal vier kandidaten die na dit seizoen het stokje moet overnemen van interim-manager Ralf Rangnick. Manchester United zou in april definitief een knoop willen doorhakken in de zoektocht naar een nieuwe manager.

Rangnick werd in december aangesteld als de tijdelijke opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. De 53-jarige Duitse oefenmeester fungeert tot het einde van het seizoen als interim-manager en zal daarna als adviseur aan Manchester United verbonden blijven. De afgelopen maanden vallen op Old Trafford nadrukkelijk de namen van Ten Hag en Mauricio Pochettino. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb gezien hoe Ajax zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst”, sprak Rangnick begin deze maand over Ten Hag.