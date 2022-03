Paul Pogba heeft te kampen gehad met een zware depressie: "We verdienen veel geld, klagen niet, maar maken deze moeilijke momenten wel door."

Paul Pogba heeft zich in een openhartig interview met Le Figaro uitgelaten over een bepaalde periode bij Manchester United. De Franse middenvelder kampte naar eigen zeggen met een depressie in de tijd dat José Mourinho trainer was op Old Trafford.

Pogba stelt dat hij te maken heeft gehad met een depressie in zijn tijd in Manchester. "Ik heb een depressie gehad, maar daar praten we bijna nooit over", vertelt hij aan Le Figaro. "Soms weet je het niet, dat je depressief bent. Je wil jezelf isoleren, alleen zijn... Dat zijn signalen. Het begon voor mij toen Mourinho bij United was."

Pogba, die zich met het Franse nationale elftal opmaakt voor de oefenwedstrijden tegen Ivoorkust en Zuid-Afrika, vindt het lastig om over het onderwerp te praten. "Je kan jezelf een maand, zelfs een jaar niet goed voelen. We verdienen veel geld, klagen niet, maar maken deze moeilijke momenten wel door. Net als andere mensen. Moet je omdat je veel geld verdient altijd gelukkig zijn? Zo is het leven niet. We zijn geen superhelden, maar ook gewoon mensen."

Het contract van Pogba op Old Trafford loopt na dit seizoen af en alles wijst erop dat hij gaat vertrekken. Le Figaro vraagt hem naar Paris Saint-Germain. "Waarom niet? Het is altijd leuk om te spelen met je ploeggenoten van je nationale elftal. Ik weet niet of dat bij United of bij een andere club zal zijn, maar ik wil prijzen winnen."