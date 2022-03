Eden Hazard moet weer onder het mes, laat Real Madrid weten

Eden Hazard kwam de laatste vier competitiematchen van Real Madrid niet meer in actie. Carlo Ancelotti laat hem gewoon links liggen. Maar blijkbaar ging het toch niet zo goed met hem.

Hazard moet geopereerd worden aan de enkel. Die operatie was eerder niet nodig, oordeelde de medische staf van Real Madrid. Hij gaat nu één van de komende dagen toch onder het mes. Het plaatje in zijn enkel moet dan toch verwijderd worden.

Opta diepte intussen een opmerkelijke statistiek op. Hazard creëert in de minuten die hij speelt 3,4 kansen per 90 minuten. Dat is het meeste van eender welke speler in de vijf grote competities. Hazard kreeg dit seizoen nog maar 684 minuten speeltijd in de competitie, verspreid over 17 matchen.