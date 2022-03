'Oud-trainer biedt Dries Mertens uitweg voor vertrek bij Napoli'

Dries Mertens heeft nog altijd geen nieuw contract getekend bij Napoli. De kans dat hij er volgend seizoen nog speelt lijkt kleiner en kleiner te worden.

Dries Mertens zou heel graag in Napels blijven spelen en wil daarvoor zelfs fors loon inleveren, maar een nieuw contract is er nog altijd niet. In het huidige contract van Mertens zit nog een optie voor een extra jaar, maar het lijkt er naar dat de club daar niet wenst op in te gaan.

Volgens Corriere dello Sport is er een kans dat Mertens naar Lazio trekt. Daar is Maurizio Sarri trainer en hij heeft de clubleiding gevraagd om de Rode Duivel binnen te halen.

Sarri stond bij Napoli tussen 2015 en 2018 langs de zijlijn en in die periode brak Mertens helemaal door in de Serie A. Het grote voordeel is dat hij transfervrij overgenomen kan worden tijdens de zomermercato.