🎥 Wow! Dronebeelden van bruisende Lech Poznan-tribune gaan viraal

In Oost-Europa wordt er regelmatig al eens intenser aan voetbalbeleving gedaan dan hier bij ons. En dat kan dan ook fantastische beelden opleveren.

Of het toegestaan is of niet, kunnen we u niet meedelen. In België is pyrotechnisch materiaal in het stadion alleszins not done, al moeten we wel toegeven dat het soms wel heel erg mooi is.

Dezer dagen gaat er een filmpje viraal op het sociale media-platform Tiktok van een bruisende Lech Poznan-tribune in Polen Illegaal of niet, het is uiterst indrukwekkend en beklijvend.

In het verleden speelden onder andere superster Robert Lewandowski en ex-Anderlechtspeler Marcin Wasilewski voor het Poolse Lech Poznan.