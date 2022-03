Aad De Mos onder indruk van Wouter Vrancken, die hij noemde bij Utrecht: "Mechelen heeft trainer die buiten categorie is"

Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag ging GVA Aad De Mos opzoeken. De Nederlander, die in ons land mooie successen behaalde, neemt zelden een blad voor de mond. In een uitgebreide babbel gaf De Mos aan onder de indruk te zijn van Wouter Vrancken.

"KV Mechelen heeft een trainer die buiten categorie is. Hij haalt er het maximale uit. Volgens mij is Vrancken uitermate geschikt voor de Eredivisie. Ik heb zijn naam overigens genoemd bij Utrecht, dat op zoek is naar een coach voor volgend seizoen. Vrancken was de eerste naam die ik doorgaf."

Ook in België wordt de naam van Vrancken wel eens genoemd. Vooral Genk zou al enkele keren interesse getoond hebben in de succescoach van Malinwa. "Het probleem bij heel wat Belgische topclubs is dat ze geleid worden door miljonairs die willen pronken met grote namen."

"Paul Gheysens is daar een goed voorbeeld van. Ze staren zich blind op de verpakking, terwijl het bij Vrancken alleen maar om de inhoud gaat. Hij is geen mooiprater", besluit Aad De Mos.