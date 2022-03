Burnley wil slag slaan en ex-Chelsea-speler gratis gaan halen in Rusland maar mag niet van Premier League

Door de oorlog in Oekraïne zijn alle contracten van buitenslandse spelers in Oekraïne en Rusland door de UEFA en FIFA quasi nietig verklaard waardoor spelers transfervrij ergens anders naartoe kunnen gaan. Al lijkt dat in de realiteit toch net iets lastiger te zijn.

Zo wou Burnley, dat momenteel in volle degradatiestrijd zit in de Engelse Premier League, Victor Moses halen in Rusland. De Nigeriaanse wingback speelde in het verleden onder andere bij Chelsea en won er zelfs een titel mee. Nu speelt hij bij Spartak Moskou, ver van zijn vrienden in familie. Moses zou weg willen bij Spartak Moskou en een overstap naar de Premier League zou dus een mooie oplossing zijn. Maar de Premier League zelf heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vinden dat het indruist tegen de integriteit en het eerlijke verloop van de competitie om eind maart nog spelers aan te trekken.