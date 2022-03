🎥 Geen WK voor Italië, maar ook veel kritiek over hoe ze de kleedkamer achterlieten

Italië gaat niet naar het WK in Qatar na een 0-1-nederlaag in eigen huis tegen Noord-Macedonië.

De Azzurri werden in Palermo voor eigen volk uitgeschakeld in de play-offs voor het WK voetbal in Qatar eind dit jaar.

De frustratie en ontgoocheling achteraf was bijzonder groot. In het Stadio Renzo Barbera in Palermo werd de kleedkamer als een stort achtergelaten.

In Italië kwam er dan ook veel kritiek, op het voetbal, maar ook op de veel te grote allures die de spelers zichzelf toedichten.