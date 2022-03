Van Gaal zoekt... "een Van Gaal-spits" en legt ook uit wat dat is

Louis van Gaal heeft na de winst tegen Denemarken toch wel een opmerkelijke persconferentie gegeven. Vooral één passage werd er in Nederland uitgepikt.

Van Gaal is immers niet helemaal tevreden met de spitsen die hij nu ter beschikking heeft. De bondscoach van Oranje wil een ander profiel. Iets wat de meeste analisten 'een ouderwetse nummer 9' zouden noemen.

"Ik hoop dat we een Van Gaal-spits aangeleverd krijgen", zei Van Gaal zaterdagavond op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena. "Dat is een spits die je altijd kan aanspelen en in de diepte blijft. Memphis en ook Bergwijn zakken vaak ver terug en dat wil ik niet; ze moeten in de spits spelen."