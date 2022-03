Kersvers belofte-international ontvluchtte Irak op 5-jarige leeftijd: "Door verhalen van mijn vader komt er af en toe iets boven"

Ameen Al-Dakhil stapte tijdens de winterstop over van Standard naar STVV. De 20-jarige verdediger deed het meteen uitstekend bij de Kanaries en werd daarvoor beloond met een eerste selectie voor de nationale beloften, die dinsdag tegen Denemarken zekerheid willen verwerven over hun EK-deelname.

Al-Dakhil belandde op 5-jarige leeftijd in Limburg, nadat zijn ouders de oorlog in Irak hadden ontvlucht. Zelf heeft de speler van STVV niet al te veel herinneringen meer aan die vreselijke periode. "Maar het waren zeker geen gemakkelijke tijden... Door verhalen van mijn vader komt af en toe eens iets boven. Zoiets wil je gewoon nooit meemaken", vertelt Al-Dakhil in HBVL.

Al-Dakhil behoort voor het eerst tot de selectie van de Belgische beloften, al werd er vanuit zijn geboorteland al langer aan zijn mouw getrokken. "Ik ben er al opgeroepen voor de beloften en een drietal maanden geleden zelfs voor de eerste ploeg, voor WK-kwalificaties. Ik ben er niet op ingegaan, want ik wil me voorlopig focussen op België."

Dinsdag kruist België de degens met Denemarken, de enige overgbleven concurrent voor groepswinst. "We hebben 18 op 18 gehaald. Of ik nu speel of niet, ik respecteer de keuze van de trainer. Als hij me laat spelen, dan ga ik me bewijzen. Speel ik niet, dan ga ik de ploeg steunen zodat we die kwalificatie kunnen binnenhalen. Want we zijn er nog niet!"