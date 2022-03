Tissoudali in Marokkaans gekkenhuis: 75.000 kaartjes verkocht, terwijl er maar 65.000 plaatsen zijn

Dinsdagavond moet Marokko vol aan de bak tegen Congo om een plaatsje op het WK in Qatar te veroveren.

Na zijn goal in de heenmatch tegen de Democratische Republiek Congo is Tarik Tissoudali een halfgod in Marokko. Dinsdag in de terugmatch moet de 1-1 uit de heenmatch een klinkende zege als opvolger krijgen.

“Ik merk aan alles dat ik nu veel serieuzer word genomen. De lokale media kennen me beter, ook de grote spelers van de ploeg zoals Achraf Hakimi van PSG kijken anders naar me. Ook online voel ik de liefde van het Marokkaanse volk alsmaar groeien”, zegt Tissoudali aan Het Nieuwsblad.

“Voor mijn deelname aan de Afrika Cup in januari had ik zo’n 20.000 volgers op Instagram, intussen zijn het er al meer dan 200.000. Na elke wedstrijd met Marokko komen er duizenden volgers bij.”

Zijn goal was van goudwaarde. “Ik besef ook wel dat ik vrijdag een belangrijke goal heb gemaakt. De uitdoelpunten tellen hier nog dubbel en we speelden eigenlijk geen goede wedstrijd. Die 1-1 voelde aan als een halve overwinning. Het was bovendien mijn allereerste doelpunt voor de nationale ploeg. Zonder enige twijfel was dat het mooiste moment uit mijn carrière tot nu toe.”

In het uitverkochte Stade Mohammed V moet Marokko de klus klaren. “Er kunnen 65.000 supporters in het stadion, maar ik hoorde dat er 75.000 kaartjes zijn verkocht. Het wordt een gekkenhuis”, zegt Tissoudali.