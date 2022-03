Bondscoach van Oekraïne trekt aan alarmbel om in juni te spelen

Het nationale voetbalelftal van Oekraïne plaatste zich voor de WK-play-offs, maar door de Russische invasie werd de match uitgesteld.

Normaal moest Oekraïne op 24 maart in Glasgow tegen Schotland spelen, maar de FIFA stelde de wedstrijd uit naar juni.

Zoals het nu loopt is er geen enkele garantie dat dit zal lukken. De wedstrijd zou opnieuw uitgesteld, maar ook geschrapt kunnen worden.

"Zolang de mensen van mijn land blijven sterven, kan ik er niet aan denken deze wedstrijd in Schotland te spelen", zei de Oekraïense Oleksandr Petrakov in een interview met de Oekraïense TV-zender Football 1.

"We hebben nog april en mei voor de boeg en we zullen zien wat er dan gebeurt. . Maar daar kunnen we op dit moment niet aan denken, gezien de huidige situatie."

De winnaar van het duel speelt normaal tegen Wales voor een plaatsje op het WK in Qatar dat op 21 november van start gaat.