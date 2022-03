Kapitein van nationale beloften blikt vooruit op cruciale wedstrijd: "We weten wat we moeten doen"

Amadou Onana blikt vooruit op de wedstrijd van vanavond in en tegen Denemarken. Ondanks dat een punt volstaat voor kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2023 wil kapitein Onana voor de overwinning gaan.

Vandaag speelt de beloftenploeg van België een cruciale wedstrijd tegen Denemarken voor kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2023 in Roemenië en Georgië. Eerste achtervolger Denemarken telt drie overwinningen uit vier wedstrijden. Hun enige nederlaag kwem er in oktober tegen België in Leuven (1-0). België daarentegen kent een perfect rapport met zes gewonnen duels uit zes wedstrijden. Eén punt volstaat vanavond tegen Denemarken voor kwalificatie.

Aanvoerder Amadou Onana verwacht een moeilijke wedstrijd, maar wil graag op hetzelfde elan als de zes voorafgaande wedstrijden doorgaan. "Denemarken moet absoluut winnen wil het nog iets halen in de kwalificaties. Maar heel de ploeg weet wat het moet doen en is geconcentreerd om de kwalifactie vanavond veilig te stellen."

Vorig duel

De vorige confrontatie tegen de Denen won Belgie met 1-0 dankzij een doelpunt van Loïs Openda. "Het toont aan dat we over de kwaliteiten beschikken om zelfs moeilijke wedstrijden winnend af te sluiten en altijd voor de overwinning te gaan. We zijn een volwassen groep ondanks onze jonge leeftijd. We hebben veel spelers in de selectie met ervaring op Europees en internationaal niveau. We vormen een hecht team en verdedigen sterk, met als ultiem bewijs het feit dat we nog maar één doelpunt moesten slikken in deze campagne", besluit de middenvelder van OSC Lille.