De 'Belgen' van Burkina Faso: enkele bekende én minder bekende gezichten

Vanavond staan België en Burkina Faso tegen over elkaar in het Lotto Park in Anderlecht. Voor zes spelers van Burkina Faso betekent dit een terugkeer naar België. Een overzicht.

Sporting Charleroi

Met Hervé Koffi staat vanavond een bekend gezicht tussen de palen tegen over de Rode Duivels. De 25-jarige Burkinees speelt sinds augustus 2020 in de Belgische competitie. Eerst gehuurd door Moeskroen van LOSC Lille en afgelopen zomer definitief overgenomen door de nummer zes in Belgische competitie Sporting Charleroi. Voor de doelman wordt het vanavond zijn 44ste interland.

Standard Luik

Ook Abdoul Tapsoba is vanavond van de partij voor Burkina Faso. De 20-jarige aanvaller van Standard maakt deel uit van de selectie van Oscar Barro. De jonge spits maakte begin 2021 zijn debuut voor de nationale ploeg van Burkina Faso. Ondertussen zit hij aan zes interlands waarin hij vier keer de netten deed trillen.

© photonews

KV Mechelen

In de selectie staan ook vier oud-spelers van KV Mechelen. De meest gekende is ongetwijfeld Hassane Bandé. De intussen 23-jarige aanvaller maakte in het seizoen 2018-2019 grote naam in de Jupiler Pro League. Met zijn 11 doelpunten in 25 wedstrijden werd hij in de zomer van 2019 voor 8,25 miljoen euro verkocht aan Ajax. In Nederland kon hij, afgeremd door een zware blessure, zijn stempel niet drukken. Momenteel wordt de aanvaller verhuurd aan NK Istra in de Kroatische competitie, waar hij naar zijn beste niveau zoekt.





Volgende in het lijstje is de 20-jarige Issa Kaboré. De jonge rechtsachter speelde in totaal twee seizoenen in het AFAS stadion. In 2019 verliet hij zijn geboorteland voor Mechelen. En nog geen jaar later kwam Manchester City aankloppen met 4,5 miljoen euro. Na een tweede seizoen KV Mechelen is de Burkinees nu vaste waarde in de Ligue 1 bij Troyes, zusterclub van Manchester City. Kaboré moest door ziekte in laatste instantie afhaken voor de afspraak met de Rode Duivels.

Minder bekend in onze competitie zijn Abou Ouattara (Valenciennes) en Trova Boni (Belenenses). Beide spelers werden op jonge leeftijd naar Mechelen gehaald, maar zonder succes. Aanvaller Ouattara speelde slecht één wedstrijd in het shirt van Mechelen terwijl Boni nooit voor de eerste ploeg van de Kakkers heeft gespeeld.

La liste du Burkina Faso🇧🇫 avec le retour en sélection du Mimos🟡⚫ Stéphane Ki Aziz. 💪🏾 pic.twitter.com/YEvq1NBSzR — Le Foot 225 🇨🇮 (@LeFoot225) March 17, 2022