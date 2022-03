Bonucci boos na uitschakeling Italië: "Het is een absurd systeem"

Italië mag niet naar het WK in Qatar en dat is bijzonder hard aangekomen bij de Azzurri.

Leonardo Bonucci heeft zijn ongenoegen laten blijven over de manier waarop de WK-tickets uitgedeeld worden. Dat deed hij na de 0-1-nederlaag tegen Noord-Macedonië.

In het volledige parcours voor de WK-kwalificatie was dat de eerste nederlaag van de Italianen. In de voorronde won Italië vier keer, maar speelde het ook vier keer gelijk.

“Het is een absurd systeem”, zei Bonucci bij de vooruitblik op de match tegen Turkije. “Helaas is het zo gegaan, maar het is eigenlijk te gek voor worden. Je moet één wedstrijd spelen waarin van alles kan gebeuren. Er zijn nu teams gekwalificeerd na vier of vijf nederlagen, terwijl wij slechts één wedstrijd verliezen in de 92ste minuut. Dat is echt waanzin.”

Toch wil hij het niet als excuus inroepen. “Het mag geen alibi of excuus zijn, we hadden het zeker beter moeten doen. Dit moet ons inspireren om terug te komen waar we waren. Na het winnen van het EK 2020 raakten we de weg een beetje kwijt, dat bemoeilijkte onze weg naar het WK.”