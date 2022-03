OFFICIEEL: PSV stelt clubicoon aan als coach

Witte rook in Eindhoven. Ruud van Nistelrooy is de nieuwe coach van PSV. Hij maakt na het seizoen de overstap van Jong PSV.

Het nieuws hangt al eventjes in de lucht, maar is nu ook bevestigd door PSV. En het moet gezegd: het had voeten in de aarde. De Lampenclub probeert Ruud van Nistelrooy al langer door te schuiven.

De voormalige aanvaller van onder meer Real Madrid en Manchester United is actief als coach van Jong PSV, maar voelde zich eerder niet klaar om hoofdcoach te worden. Hij krijgt wellicht Fred Rutten aan zijn zijde.