'Japanse ster wil zich via Belgische competitie voorbereiden op WK in Qatar'

Met Shinji Kagawa loopt er een absolute ster rond op Stayen. Bovendien is de kans héél groot dat hij volgend seizoen ook echt zijn duivels zal kunnen ontbinden.

Shinji Kagawa kwam tijdens de wintermercato aan op Stayen. De voormalige middenvelder van onder meer Borussia Dortmund en Manchester United barst dan wel van het talent, maar door een gebrek aan matchritme kreeg hij nog niet de kans om daar veel van te tonen.

TVL weet dat de kans héél groot is dat Kagawa volgend seizoen - na een volledige voorbereiding en mét wedstrijden in de benen - nog steeds in Limburg zal voetballen. De 97-voudig Japans international wil zich met de Kanaries voorbereiden op het WK in Qatar.