Verenigde Staten en Mexico ook zeker van WK, nog acht landen strijden om drie resterende tickets

Met nog slechts drie beschikbare tickets voor het Wereldkampioenschap in Qatar krijgen we stilaan een overzicht van de deelnemers. Wie doet al zeker mee eind 2022? En wie maakt nog kans op één van de drie laatste tickets?

Morgen, vrijdag 1 april, wordt er voor het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar geloot. België doet al zeker mee, maar wie zijn de 28 andere gekwalificeerden? En wie maakt nog kans op een plaats bij de laatste 32? Een overzicht:

Gastland 1/1:

Aangezien Qatar het wereldkampioenschap organiseert is het zeker van een plaats tussen de 32.

Europa 12/13:

België , Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Engeland, Spanje, Kroatië, Zwitserland, Servië, Portugal en Polen.

Twaalf Europese landen zijn al zeker van het WK in Qatar. Er blijft nog één ticket over voor een Europese natie. De winnaar van het duel Schotland-Oekraïne neemt het op tegen Wales. De uiteindelijke winnaar van de confrontatie tussen Wales en Schotland of Oekraïne gaat met het laatste ticket aan de haal en mag alsnog naar het WK. Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de wedstrijden daar uitgesteld tot de situatie het weer toelaat. De winnaar voor de laatste plaats wordt in juni beslist.

Afrika 5/5:

Senegal, Ghana, Kameroen, Tunesië en Marokko

In Afrika zijn alle tickets verdeeld. Senegal, Tunesië en Marokko doen net als in Rusland mee aan het WK. Voor Ghana en Kameroen dateert de laatste deelname aan een WK van 2014 in Brazilië.

Azië 4/(5):

Iran, Zuid-Korea, Japan, Saudi-Arabië

Deze vier doen net als op het WK 2018 in Rusland mee. Australië -dat sinds enkele jaren lid is van de Aziatische voetbalfederatie- of de Verenigde Arabische Emiraten kan zich als vijfde Aziatische land toevoegen aan het lijstje. Hiervoor moet het in juni wel winnen van Peru.

Zuid-Amerika 4/(5):

Brazilië, Argentinië, Ecuador en Uruguay.

Deze vier Zuid-Amerikaanse landen doen al zeker mee in november in Qatar. Een mogelijke vijfde naam is Peru. Het vecht voor een laatste ticket tegen de winnaar van het duel tussen Australië en de Verenigde Arabische Emiraten op 6 juni. De uiteindelijke beslissing valt eind juni. Als Peru verliest dan blijft het bij vier Zuid-Amerikaanse vertegenwoordigers in Qatar.

Noord-Amerika 3/(4):

Canada, Mexico, Verenigde Staten

Canada, Mexico en de Verenigde Staten zijn zeker van een plek bij de laatste 32. Voor Canada is het een tweede WK in hun geschiedenis nadat ze in 1986 een eerste keer aanwezig waren. Costa Rica strijdt tegen Nieuw-Zeeland voor een laatste ticket die recht geeft op het WK in Qatar.

Oceanië 0/(1):

Nieuw-Zeeland neemt het op tegen Costa Rica voor een laatste ticket. De uiteindelijke winnaar van deze confrontatie maakt zich uiteindelijk op voor het WK in november.